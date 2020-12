Ousmane Dembélé regresa a los entrenamientos del Barcelona con el grupo

El delantero del FC Barcelona Ousmane Dembélé ha regresado a los entrenamientos con sus compañeros este domingo en la sesión posterior al empate del sábado ante el Valencia (2-2), correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Santander.

Los jugadores titulares del duelo ante el conjunto 'che' hicieron trabajo de recuperación post-partido, mientras que el resto se ejercitaron en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la vista puesta en el encuentro liguero del martes ante el Real Valladolid en el José Zorrilla.

Entre los que participaron en la sesión estaba el delantero francés Ousmane Dembélé, que parece haber superado una elongación en los isquiotibiales y que ha entrenado al mismo nivel que el grupo, después de ejercitarse en solitario esta semana en el campo.

