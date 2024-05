Se prueba un vaquero en un probador y lo que ocurre "asusta a los dependientes"

Casi el 50% de los españoles tienen problemas para dormir. Insomnio, pesadillas, apnea del sueño o sonambulismo, son algunos de los trastornos del sueño más comunes que solemos sufrir a lo largo de nuestra vida.

Pero hay otros, no tan comunes, que sufren menos gente, pero ocasiona grandes dificultades para el día a día. Es la narcolepsia, un trastorno neurológico relacionado con la somnolencia, que en España afecta a unas 25.000 personas.

Una enfermedad que complica cada día porque la persona que lo padece sufre somnolencia durante el día e incluso, a menudo, les dan ataques de sueño por los que se quedan dormidos en medio de cualquier situación.

Es el caso de Patricia Dorado, una madre que padece esta enfermedad desde que tenía 17 años, cuando empezó a notar los primeros síntomas como “tener mucho sueño durante el día, que no lo puedes aguantar, que te quedas dormido; y muchas cataplexias”, relata en 'Mediodía COPE'.

Con estos indicios, Patricia decidió acudir al médico y la derivaron a la “Unidad del Sueño en Toledo” donde, tras una serie de pruebas, le confirmaron que tenía “narcolepsia 1”.

Desde entonces esta madre está medicada con un tratamiento que le reduce el número de ataques de sueño y cataplexias diarias

La cataplexia, uno de los síntomas más frecuentes de la narcolepsia, es un episodio transitorio de pérdida de la fuerza muscular causada por emociones fuertes como u ataque de risa, enfados... u otras variantes.

Una enfermedad que se dio a conocer por el presentador de televisión Jordi Évole tras sufrir algunos de estos episodios durante el programa o en plena calle por ataques de risa.

Una situación similar a lo que le ocurre a esta madre que nos cuenta que a ella también sufre cataplexia “por ataques de risa, sobre todo; y por algún enfado, a veces”.





El riesgo de sufrir narcolepsia cuando tienes un bebé

Patricia Dorado es madre de una bebé, una situación más que complicada cuando se sufre esta enfermedad por la que no puedes controlar el quedarte dormido o quedarte sin fuerzas.

Cuando Dorado está en casa con su hija, para evitar cualquier problema, intenta dormir “siempre que ella está dormida para aguantar más tiempo despierta” y pendiente de la pequeña.

El problema, como señala Patricia es que “cuando me va a dar el ataque de sueño, lo veo venir, porque me empiezo a encontrar más cansada de lo que ya estoy normalmente; pero la cataplexia no la puedo controlar”. Y este es uno de los temores de esta madre cuando está al cuidado de su pequeña.

Desde un probador a los baños de un bar: los sitios más raros en los que se ha quedado dormida

Quienes sufren esta enfermedad y trastorno provoca que, en ocasiones, vivan situaciones delicadas, incómodas y muchas veces insólitas, así como anécdotas de todo tipo.

Patricia repasa algunos de esos momentos en los que se ha quedado dormida en sitios donde no debería. Así, por ejemplo, recuerda el día en el “que me estaba probando unos vaqueros en el probador de Zara y me quedé dormida”. Una situación que provocó que “se asustaran los dependientes” al encontrarse con nuestra protagonista dormida en un taburete dentro del probador.

Otra vez pasó en el parque de atracciones cuando Patricia se había quedado con las mochilas de todos sus amigos mientras disfrutaban de una de las atracciones. “Me metí algunas mochilas por las piernas, otros por los brazos, me acomodé para dormirme y que nadie me quitara nada”.

Y por último recuerda el día que salió a correr y de vuelta a casa paró en la puerta de la casa de una señora para “dormirme porque no llegaba a casa”, confiesa Patricia.