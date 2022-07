Nagelsmann: "El Barcelona es el único club en el mundo que no tiene dinero, pero compra a cualquier jugador"

El entrenador del Bayern Munich, Julian Nagelsmann, ha mandado un mensaje al Barcelona a raíz de sus últimos fichajes y se pregunta cómo los puede hacer.

"Es el único club en el mundo que no tiene dinero, pero compra a cualquier jugador", apunta el técnico que califica esta situación como "extraño y loco".

Pero este dardo que manda Nagelsmann al Barça "no es solo por Lewy, compran muchos jugadores y no sé cómo". El técnico alemán de 34 años no escondió que el conjunto catalán ha encontrado "soluciones" que desconoce para que haya invertido más de cien millones de euros en las contrataciones del brasileño Raphinha, procedente del Leeds United, y de Lewandowski.

Por otro lado, Nagelsmann habló de los nuevos fichajes de su equipo. Por un lado, el último en llegar es el central neerlandés De Ligt y para él es una buena señal tanto para el Bayern como para la Bundesliga.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y además, habló de Ryan Gravenberch que llegó al Bayern procedente del Ajax de Ámsterdam por 18,5 millones de euros y reconoce que "ha causado una excelente impresión en los entrenamientos".