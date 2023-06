Nacho, más fuera que dentro; Lunin podría salir; el club no comprará a Vinicius Tobias

Nacho

El defensa del Real Madrid sigue meditando su futuro. El segundo capitán acaba contrato el 30 de junio y a sus 33 años tiene sobre la mesa una propuesta de renovación y ofertas de clubes de Italia, donde el Inter le vigila con lupa, y Estados Unidos. Lo que tiene claro es que no jugaría en otro equipo en España, aunque el Villarreal estaría interesado en él. Nacho ha terminado algo decepcionado con lo que ha jugado esta temporada. Ahora mismo, según cuenta Miguel Ángel Díaz, hay más opciones de que se marche de que apueste por su continuidad.

Benzema

Por su parte, el francés Karim Benzema sigue sopesando la estratosférica oferta recibida desde Arabia Saudí. Todas las condiciones y peticiones que habría incluido en las negociaciones para completar la millonaria oferta de 200 millones de euros le habrían sido satisfechas, incluida la de intentar firmar a su compatriota Ngolo Kante. El Al-Ittihad estaría esperando el sí definitivo del galo. Desde el país árabe confían en que muy pronto habrá novedades y estas serán positivas. El Real Madrid tampoco ha recibido aún ninguna noticia por parte del delantero de si renueva su contrato o se marcha.

Otros nombres

A la ya conocida salida de Marco Asensio, que no renovará su contrato, y de Mariano, que también finaliza su vinculación, se une la posible de Lunin. El ucraniano tiene la idea de seguir un año más como suplente de Courtois, pero en el club sopesan si ha evolucionado como se esperaba y estarían sondeando el mercado por si no sigue. La pasada temporada quiso irse, pero al final renovó. Por último, el Real Madrid no ejercerá la opción de compra de 10 millones de euros por Vinicius Tobías que no ha terminado de convencer.