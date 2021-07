La pareja de Álvaro Morata publica las amenazas que recibe por redes sociales

La mujer del jugador internacional con la selección española, Álvaro Morata, hizo públicas durante la mañana de este miércoles en su cuenta de Instagram las amenazas que recibe a través de las redes sociales, que atentan contra ella y su familia.

Mediante capturas de pantalla de los mensajes recibidos, la modelo ha denunciado estos comentarios malintencionados, añadiendo sin tapujos los nombres de usuario de aquellos que le dirigen estas amenazas.

Los mensajes, no sólo van dirigidos a ella, sino también a su familia y a sus hijos, deseándoles enfermedades e incluso la muerte. "Tanto ustedes como sus hijos morirán de un infarto". "Su esposo tiene cáncer de perro. Sus hijos también". Algunos se atreven a amenazar a la esposa de Morata con quemarla viva. "No te atrevas a publicar fotos del gol de Morata de lo contrario iré a tu casa y te quemaré en vivo instagram". Algunos mensajes también cargan contra uno de los tres hijos de la modelo y el futbolista. "Alessandro Morata bastardo".





Uno de estos comentarios desproporcionados, que Alice Campello ha hecho públicos, critica su estado físico. "Vaca de mujer. Me avergüenzo de ser veneciana. En lugar de mostrar tu dinero, ayuda a la gente".

La respuesta de la modelo a las amenazas



En sus stories de Instagram, la modelo ha explicado que a ella no le afecta, pero que si le pasa a una persona más sensible o frágil le puede suponer un problema. "Honestamente, no estoy sufriendo por ninguno de estos mensajes, de verdad. Ni siquiera creo que sea un factor de "italianos" sino de ignorancia. Pero creo que si le hubiera pasado a una chica más frágil habría sido un problema. Recordemos que es un deporte para unirnos, no para no desahogar nuestras frustraciones. Realmente espero que en el futuro se puedan tomar medidas serias para este tipo de personas porque esto es vergonzoso e inaceptable".