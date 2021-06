Morata, en COPE: "Ojalá la gente se pusiera en el lugar de que te digan 'que se mueran tus hijos'"

Álvaro Morata, delantero de la Selección española, analizó en El Partidazo de COPE el momento que atraviesa dentro del equipo y cómo le afectan todas las críticas que ha recibido durante la fase de grupos.

¿CÓMO ESTÁS?

"Estoy bien, quizá hace unos años hubiese estado jodido. He pasado un par de semanas aislado de todo. Estoy súper contento y súper motivado con los octavos. Comentábamos en el entrenamiento cómo ha cambiado el fútbol, en la última euro empezamos mejor y llegamos a octavos de otra manera. Es el fútbol y estoy contento, el que no se lo crea, no me conoce".

EL JUEGO DE ESPAÑA

"Siempre hemos tenido el mismo optimismo y ganas. Era cuestión de que se diese un partido bueno de cara al gol. La diferencia es cuando entra la pelota. Es relativo si jugamos bien, ya no sé cómo lo va a interpretar la gente, pero cada uno puede opinar lo que quiera".

"Al final solo cambiamos el resultado. Eran partidos para que España ganase 3-0. Tuvimos 29 ocasiones de gol entre los dos partidos. Si ves la tele no te puedes aburrir con 15 ocasiones de gol".





PSICÓLOGO

"Joaquín nos ayuda mucho. Está muy bien tener una persona que te entienda y te escuche cada vez que lo necesitas. Tengo miedo a volar, me hacen bromas con ello y poder hablarlo con él está muy bien".

LA FRASE ‘OPINAR ES GARTIS’

"Lo dije con rabia por haber empatado en una Eurocopa. No me voy a poner chulo delante de toda España. Ojalá la gente se pusiera en el otro lugar. Lo que me toca a mí… la gente pita porque es lo que escuchan, hay mucha gente que incita a eso. Yo lo doy todo. No me dan los mismo palos que a otros. Cada cosa que digo es interpretada de un modo y otro. Tengo dos opciones, o callarme o venir aquí a explicarme".

"Quizá no he hecho mi trabajo como debería. Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos… cuando pasa alguna tragedia dirían este es buen chaval".

"Cada vez que llego a la habitación, mi teléfono a otro sitio. Lo que me molesta es que se lo digan a mi mujer, que les digan a mis hijos. Les dicen de todo. No dormí nada estos días, por la adrenalina. Soy el más contento, pero me jode no hacer bien mi trabajo. Me pitaron antes de calentar, pero estoy contento de tirar el penalti y haberlo fallado".

"Si yo tengo que estar pendiente de la gente, en lugar de hacer mi trabajo, solo me van a perjudicar. Eso es lo que quería decir. Se exagera mucho".

EL PENALTI FALLADO ANTE ESLOVAQUIA

"Yo vi que nadie cogía el balón, lo cogí yo y lo tiré. Miré a ver si alguien quería… tiré yo y fallé. No se me vino e mundo encima. Todo el mundo falla".

LUIS ENRIQUE

"Hay sintonía con todos, es difícil encontrar un grupo así. Muchas veces cuando pasas por un momento como el mío estás atento a todo. Pienso, esta gente confía en mí. La gente actúa con naturalidad. Cada uno de mis compañeros me ha ayudado".

RELACIÓN CON LA PRENSA

"Estoy bien con ellos. Ya te digo que veo poco. Quizá más quien me ataca que quien no. Me quedo con la gente que me escribe y me llama. Iker, Pepe Reina, Raúl… Esos son los que de verdad hay que agradecerles".

PARTIDO ANTE CROACIA

"El partido no es un marrón, llevo desde que tenía 15 años soñando con jugar aquí. Es lo más bonito. Va a ser un partido diferente. Tienen mucha clase. Brozovic, Modric y Kovacic… va a ser físico y vamos a necesitar apretar todos".

"No creo que estemos por debajo de Francia o Alemania. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero no tiene sentido creerse mejor ni peor. La fuerza está en el grupo. Nos han creado muy pocas opciones de gol".

¿CÓMO ES EL GRUPO?

"Tenemos estrellas. Jordi Alba, Koke, Gerard Moreno… Koke ya se ha pasado el juego. Para mí son estrellas. Lo que tenemos que hacer es currar. Ojalá no meta ni un gol más, pero seamos campeones de Europa. O no jugar ni un minuto más. Hemos crecido viendo a la otra generación, estuve en Colón. En la de 2008".

"No vamos contra nadie. Es más por satisfacción propia. Por nosotros, por nuestras familias. Por toda España, hay mucha gente que nos apoya. Hay muchas veces que se dicen cosas buenas y no las miro. Me duele porque no me conocen. He estado a punto de contestar a deportistas que han pasado por esta situación… tienes que echar un cable al compañero de profesión".

"¿Cómo voy a estar mal? Si estamos jugando una Eurocopa. La vida me sonríe, estoy esperando a que me suelte carcajadas. No estoy mal, te lo aseguro. Hoy miré a Sarabia en el entrenamiento y le digo ‘¿has visto dónde estamos?’".

¿EN QUÉ DEBES MEJORAR?

"Tengo que mejorar en meter gol. Estoy trabajando para el equipo, soy una solución cuando se me necesita. Lo que necesita este equipo es que corra. Solo falta suerte".

¿CÓMO DESCONECTAS?

"Estoy haciendo un curso online para perder el miedo a volar. Con la play. Damos algún paseo con el patinete. Ping-pong… a Pedri me lo como al Ping-pong. Ojalá podamos seguir con este ambiente".

20 GOLES EN 43 PARTIDOS

"Ya sabes cómo va esto. Podía haber metido más. Está bien que el míster lo valore. No es fácil para ninguno venir después de Villa y Torres. Es mucha responsabilidad. Venimos de una generación de genios. Ser campeones es el sueño de los que estamos aquí".

"El ser padre te cambia todo en la cabeza. Te das cuenta de que las cosas importantes no están en el trabajo, sino en la familia. En el momento que eres padre, vives por y para tu familia".

¿POR QUÉ HAS DADO ESTA ENTREVISTA?

"Soy jugador de la Selección y lo que ello conlleva. Seguro que era más fácil quedarme en mi habitación".