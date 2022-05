Monchi confirma la continuidad de Lopetegui en COPE: "No hay otro camino"

Monchi, director deportivo del Sevilla, estuvo este lunes en los micrófonos de COPE Sevilla y durante la charla con nuestros compañeros de Deportes COPE Sevilla ha confirmado la continuidad del entrenador Julen Lopetegui en el banquillo hispalense

"No hay otro camino que no sea el de Lopetegui, nos aporta mucho y le estimamos", señaló y añadió: "Tiene contrato en vigor".

Monchi: "La noticia es falsa y está hecha con mala leche" El director deportivo del Sevilla desmintió en Movistar su contacto con Diego Martínez para sustituir a Lopetegui en el banquillo sevillista. 15 may 2022 - 23:04

Esta afirmación de Monchi llega después de que este domingo algún medio publicara que el Sevilla había contactado con Diego Martínez para sustituir a Lopetegui.

Sobre la relación entre el Sevilla y la prensa, Monchi señala que "la prensa de Sevilla puede comentar aspectos personales, pero la madrileña no me conoce" y reconoce que "si alguien ha sido crítico conmigo es el periodismo sevillano, porque también me equivoco".

El Sevilla ha ido de más a menos durante la temporada hasta el punto de confirmar su puesto de Champions para el año que viene este domingo en el Wanda Metropolitano.

Monchi apunta que tienen "mucho que analizar" y que por tanto "ahora debemos ver qué hemos hecho mal y qué bien. Creo que hemos cometido errores, menos de los que se pueden pensar, pero más de los que permite la élite".

"Esta es la segunda temporada más complicada de gestionar desde que soy director deportivo", señala Monchi porque "cada partido no ganado ha sido una crisis interna".

Temporada complicada en lo deportivo marcada por el gran número de lesiones y sobre este asunto, Monchi dice que no ha habido cambios en los servicios médicos: "Hay que analizar, pero el cuerpo médico y de fisios es el mismo de los anteriores años".

MERCADO DE FICHAJES

Monchi acepta que habrá salidas durante este verano. Un verano que califica como "estratégico" ya que "no es momento de dispendios importantes".

El director deportivo del Sevilla anima a "tener paciencia y tranquilidad" porque "la plantilla del Sevilla es muy buena y no se ha podido ver en su totalidad".