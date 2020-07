Minguella, sobre la crisis del Barça: "Tiene que venir alguien con carácter que ponga normas como hizo Cruyff"

Análisis duro el que realizó un conocedor del Barça, como es Josep María Minguella, este domingo en Tiempo de Juego, en el que habló de lo que él percibe como un fin de ciclo, independientemente de lo que suceda en la reanudación de la Champions League en agosto.

Minguella exculpa a Quique Setién de la crisis: "Para Lisboa, yo no cambiaría de entrenador. Setién no estaba con las vacas, cogió la maleta y se presentó en Barcelona para firmar un contrato; a Setién lo llamó alguien. Cargarle un muerto a Setién es injusto hace tres meses."

"El Barça tiene que darse cuenta de que estamos al final de una época. Tiene que venir alguien con mucho carácter y nombre que siente a los jugadores y les diga: esto es así y así, como hizo Cruyff cuando llegó. Cruyff dio cuatro normas: quien esté de acuerdo, que se quede; quien no, que se vaya, y se fueron tres. Y ahí empezó una forma de actuar", siguió.

Y como alude a una 'limpia necesaria' no ve necesaria la llegada de Xavi Hernández, por mucha ilusión que pueda hacer su llegada: "Si el Barça tiene vergüenza futbolística tiene que aceptar que ha acabado una época. Hay que hacer una limpieza. ¿Qué no hay dinero? Pues se empieza desde abajo. ¿Cómo va a entrenar Xavi si tiene que decir a doce o catorce de los que fueron sus compañeros que se vayan? Quien venga, tiene que empezar a echar jugadores, compañeros. ¿Cómo vas a echar jugadores que han sido compañeros tuyos?".

Minguella señala a la directiva como clave de los errores

Otra de las situaciones que Minguella analizó con ojo crítico fue la dificultad que tiene el club para formar dos equipos (primer y segundo equipo) para jugar el mismo día: "Esta Junta desde que llegó hace cinco años fichó a 79 jugadores entre primer y segundo equipo: y un día que tienes que juntar 36 jugadores entre los dos equipos, no los tenemos. Imagínate las comisiones que se han movido para que hoy el Barça no tenga dos equipos. Este club puede tardar diez años en recuperarse. El presidente es el máximo responsable de decisiones claves. Hoy es una vergüenza que el club no tenga 36 profesionales para jugar dos partidos casi a la vez, con mil empleados, ¿haciendo qué?".

Y puso el dedo en Bartomeu: "El siguiente paso que tiene que tomar lo que queda de la directiva del Barça es convocar elecciones. Esto está muerto. Las reuniones cada tres días con el entrenador no existe en el fútbol. Hay que hacer un cambio total".