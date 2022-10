Míchel, en Tiempo de Juego: "Según nos han dicho los árbitros, la mano de Asensio es penalti"

Hablamos en Tiempo de Juego con el entrenador del Girona, Míchel, de la polémica del partido ante el Real Madrid en el que su equipo ha logrado un empate a uno gracias a un dudoso penalti pitado por mano de Asensio: "Según nos han dicho los árbitros la mano de Asensio es penalti y la van a considerar como si fuera voluntaria"

Además, también hubo polémica por un gol anulado a Rodrygo por rematar un balón que tenía parado con la mano el portero Gazzaniga: "Hace diez días nos anulan un gol igual, para mí es más clara la de Almería, donde el balón está en juego. Son calcadas, en las dos los porteros hacen por ir atocar el balón y tienen la mano encima, pero creo que el balón está en juego. Si la regla dice que si la mano está encima, el balón no está en juego, ya está. Yo era ignorante y no sabía que esa regla existía. nos anularo un gol bien anulado y este gol es idéntico. Nos dicen que se modificó desde cuando Tamudo le quitó a Toni un balón que tenía en la mano. Estoy como vosotros, me dejó con una cara de tonto...no lo entendía hasta que me lo explicaron. Ancelotti me ha dicho que cree que no es penalti porque le da en el pecho, pero muy correcto".

Sobre si ha disfrutado durante el partido, Míchel reconoce que "los primeros 45 minutos he disfrutado y en la segunda he sufrido porque se estaban imponiendo. Después del 1-0 hemos tenido la suerte del penalti. Los últimos minutos se me han hecho interminables. Hemos hecho un esfuerzo... ha sido el partido que más hemos corrido. Me gusta que el árbitro añada tantos minutos si cree que es el tiempo que se ha perdido".

Por último, el entrenador del Girona reconoció que disfrutaba más antes: "No soy tan feliz que cuando era jugador; de jugador se disfruta mucho más. Cuando estás dentro puedes cambiarlo porque llevas la sartén por el mango".