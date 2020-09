Areola, nuevo portero del Fulham; Tonali refuerza la medular del AC Milan

Alphonse Areola, de 27 años, se ha convertido en nuevo jugador del Fulham procedente del PSG a modo de préstamo durante 1 temporada. Nacido en París, Areola fue fichado por el PSG a la edad de 15 años, haciendo su debut con el primer equipo en la temporada ganadora del título 2012/13, en un equipo que contó con jugadores como David Beckham y Zlatan Ibrahimovic.

Areola pasó las siguientes tres temporadas cedido, disfrutando del éxito con cada equipo que representó. Primero ayudó a Lens a ganar el ascenso de la Ligue 2 y posteriormente fue nombrado como el mejor portero de la división, antes de marcharse al Bastia con un respetable final en la mitad de la tabla en la Ligue 1 y un subcampeonato en la Copa de la Liga.

En 2015/16, Areola se mudó a España, donde jugó un papel importante en lo que fue un año fantástico para el Villarreal. Además de terminar cuartos en La Liga, también llegaron a las Semifinales de la UEFA Europa League.

Comenzó la temporada pasada como la primera opción del PSG, antes de que la llegada de Keylor Navas lo volviera trasladar a España, al Real Madrid, cedido como parte del acuerdo. Apareció nueve veces durante su paso por el Bernabéu, donde ganó LaLiga por primera vez en tres años.

Después de haber representado a Francia en todos los grupos de edad, tiempo durante el cual obtuvo una medalla de ganador de la Copa del Mundo Sub-20, Areola debutó con la selección absoluta en 2018, ganando el Mundial de Rusia, y ahora tiene tres partidos internacionales a su nombre.

