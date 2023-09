Mason Greenwood, la joven estrella que busca la redención en el Getafe tras ser acusado de violación

Mason Greenwood es nuevo jugador del Getafe, tal y como anunció el club azulón escasos minutos antes de que se cerrase el mercado de fichajes. El jugador inglés fue arrestado en enero de 2022 tras haber sido acusado de violación y el Manchester United decidió apartarle del equipo, por lo que lleva sin jugar desde entonces. En febrero de 2023, la fiscalía retiró todos los cargos contra el futbolista (su expareja, Harriet Robson le denunció por abuso físico y sexual).

Tras oficializarse su salida del United, Greenwood publicó un comunicado en el que explicaba que "quiero empezar diciendo que entiendo que la gente me juzgará por lo que han visto y oído en las redes sociales, y sé que la gente pensará lo peor", pero quiso dejar claro que no hizo todo aquello de lo que se acusaba y que por ello fue absuelto de todas las acusaciones.

"Acepto completamente que cometí errores en mi relación y asumo mi parte de responsabilidad por las situaciones que llevaron a publicarse en las redes sociales", reconoció.

Después de que decisión de la fiscalía, aparecieron rumores sobre una posible vuelta a Old Trafford, pero el jugador cerró cualquier posibilidad de reincorporación, ya que "la decisión ha sido parte de un proceso de colaboración entre el Manchester United, mi familia y yo. La mejor decisión para todos nosotros es continuar mi carrera futbolística lejos de Old Trafford, donde mi presencia no será una distracción para el club".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y se despidió con una declaración de intenciones: "Tengo la intención de ser un mejor futbolista, pero lo más importante es un buen padre, una mejor persona y utilizar mis talentos de manera positiva dentro y fuera del campo".

La llegada de Mason Greenwood no solo ha alegrado a los aficionados del Getafe, si no que también ha generado malestar por su pasado. Un ejemplo son los seguidores de La Lazio. El club italiano se interesó este verano en fichar al delantero, pero los seguidores del equipo frustraron su llegada al negarse a tener entre sus filas a un jugador con tales acusaciones. Con solo 21 años, buscará en España la posibilidad de reconstruir su carrera y volver a centrarse en el fútbol.