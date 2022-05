Marcelino deja de ser entrenador del Athletic: "El club ya no nos da la confianza que necesito"

Marcelino García Toral deja de ser entrenador del Athletic. El técnico lo ha hecho oficial en una rueda de prensa celebrada este martes, en compañía del presidente Aitor Elizegi: "Son demasiados sentimientos para un periodo tan corto de tiempo, pero así es el Athletic", dijo el presidente en su despedida.

"Es una etapa que nos deja un Athletic más fuerte, más seguro y que mira los valores", añadió.

"Ha llegado el momento de dar las gracias y decir adiós"

Un emocionado Marcelino comenzó con un "gracias de corazón", por su etapa al frente del Athletic, en la que ha logrado una Supercopa de España, una final de Copa del Rey, otra final de Supercopa de España y un octavo puesto con el mejor puntaje de las últimas cinco temporadas.

"Ha llegado el momento de dar las gracias y decir adiós". Las razones de su salida "es evidente que si los dirigentes que nos contrataron hubieran seguido, habríamos aceptado la renovación porque teníamos su confianza plena y un proyecto. Me voy, nos vamos, porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, ni me da el apoyo para construir a medio o largo plazo", explicó.

"No estoy dolido porque nadie me ha faltado al respeto, pero podía darse esta circunstancia. Cuando vas a ser presidente del Athletic, cada paso hay que medirlo mucho. Una vez más, los hechos me demuestran que tomamos la decisión correcta y dejamos total libertad para que estas personas entren con las decisiones que consideran mejor para el Athletic", analizó.