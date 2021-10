Maffeo se arrepiente de haber dicho a Paco López: "Te quedan dos días"

El defensa del Mallorca Pablo Maffeo ha reconocido por primera vez que le dijo: "Te quedan dos días", al extécnico del Levante Paco López y ha mostrado su "arrepentimiento" por el incidente ocurrido en la entrada del túnel de vestuarios al finalizar el primer tiempo del partido que enfrentó a ambos equipos la jornada pasada en el estadio Son Moix.



Paco López fue destituido tras la derrota del equipo granota (1-0) en Palma. "Me supo mal la tangana que se montó (Antonio López Fernández, ayudante de Paco López, vio la tarjeta roja) porque puede llevar a expulsiones y a cosas desagradables", afirmó Maffeo en declaraciones al diario Ultima Hora.



"Es una realidad que yo digo la frase 'te quedan dos días', pero me molestó que no se dijese que durante cuarenta minutos me habían estado diciendo cosas desde las gradas, que es por lo que yo salto así. Me arrepiento de haberlo dicho, pero no le falté el respeto ni a él ni a su familia y no creo que sea tan grave para lo que se dijo luego", añadió el lateral cedido por el Stuttgart.



Maffeo aseguró que envió un mensaje al móvil de Paco López diciéndole que lo sentía mucho, y que él le respondió que "no pasaba nada, que son cosas que se quedan en el campo". "Si a alguien le he molestado pido perdón de nuevo... había mucha tensión en ese momento; ellos se estaban jugando mucho y nosotros también. Tienes las pulsaciones a doscientos y estás con la adrenalina del partido", explicó el jugador del Mallorca.