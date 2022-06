Los árbitros Iglesias Villanueva y Pulido Santana ascienden a LaLiga Santander

Javier Iglesias Villanueva, del Comité Gallego, y Juan Luis Pulido Santana, de Las Palmas, son los árbitros que se incorporan a la Primera división 2022/23, informa el Comité Técnico de Árbitros (CTA).



Iglesias Villanueva, de 39 años y hermano del excolegiado de la máxima categoría Ignacio, llevaba en la categoría de plata desde 2018, y Pulido Santana, de 38, estaba en Segunda desde 2016.



Como suplentes figuran Francisco José Hernández Maeso (C. Extremeño) y Luis Mario Milla Alvéndiz (C. Andaluz), y causan baja en la categoría Santiago Jaime Latre (C. Aragón) y Adrián Cordero Vega (C. Cántabro).



Jaime Latre se incorpora a la relación de árbitros asistentes de vídeo.



En cuanto a los asistentes, se incorporan Fabián Blanco Rodríguez, José Carlos Escuela Melo, Eliana Fernández González y Álvaro Granel Peiró; son suplentes Guillermo Santiago Sacristán y David Pérez de Colosía Alonso; y causan baja Roberto Alonso Fernández, Marcos Cerdán Aguilar, José Gallego García y Juan Carlos Yuste Jiménez.





Respecto a Segunda división, se incorporan como árbitros Mateo Busquets Ferrer (C. Balear), Adrián Cordero Vega (C. Cántabro), Andrés Fuentes Molina (C. Valenciano) y José Luis Guzmán Mansilla (C. Andaluz); son suplentes Salvador Lax Franco (C. Murciano) y Germán Cid Camacho (C. Castellano-Leonés); y causan baja Eduardo Prieto Iglesias y Gorka Sagués Oscoz, que pasan al grupo de asistentes de video.



Además acceden como asistentes a dicha categoría Marcos Barroso Galán, Marcos Cerdán Aguilar, David Fernández Blanco, Víctor Jiménez Yustos, Gonzalo López de la Llave, Jesús Mira García, Ángel Munuera Montero y Alain Perea Romero; son suplentes Mario Martín-Consuegra Díaz y Pedro Javier López Pascual; y causan baja Francisco Javier García Sabuco, Jorge Manzano García, Moisés Mateo Montañés y Enrique Ramos Ferreiros.