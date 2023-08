Lluis Cortés deja la selección femenina de Ucrania por la situación del país

Lluís Cortés, entrenador de la selección de fútbol femenina de Ucrania, confirmó este martes que dejará el cargo cuando acabe su contrato (el próximo 31 de agosto), porque la situación del país no le permite "seguir construyendo" el proyecto que inició en noviembre de 2021.

A través de una carta en su cuenta personal de Instagram, Cortés recuerda que hace menos de dos años aceptó el reto que le propuso la Federación Ucraniana de Fútbol para dirigir un proyecto de desarrollo de fútbol "muy ambicioso".

Sin embargo, recuerda, tres meses después, el 24 de febrero de 2022, Ucrania fue atacada por Rusia y a partir de ese día los objetivos y prioridades del país, de la federación y los suyos como entrenador "cambiaron por completo".

"Hasta entonces nadie me había explicado nunca cómo escapar de una guerra, cómo ser seleccionador de un país en guerra, o cómo gestionar todas las situaciones que nos han tocado vivir desde que estalló la guerra. Pero lo he hecho lo mejor que he podido, tratando de ayudar desde el primer día hasta el último", apuntó.

"Días en los que también he aprendido mucho de un pueblo que ha decidido no rendirse, de unas jugadoras que, a pesar de la terrible situación en su país, han encontrado en el fútbol la forma de luchar por su gente y mostrar al mundo que Ucrania sigue viva; y de un staff que no han sido compañeros de trabajo, sino que han sido, son y serán, familia; y así nos hicieron sentir desde el primer día. Gracias a todos y a todas por vuestra actitud y ganas de mejorar", agregó.

Además, afirmó que la situación del país no le permite seguir construyendo el proyecto que había iniciado y deseó que la situación de Ucrania mejore lo antes posible "por el bien del pueblo ucraniano".

Asimismo, agradeció al presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, Nikolay Pavlov y a su Comité Ejecutivo por haber creído en él para encabezar el proyecto de dirigir a la selección femenina de su país.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis en el futuro. Gracias también a todo el personal y trabajadores de la federación por hacerlo todo más fácil. Gracias a todos los aficionados que nos han apoyado este tiempo. Me voy con la espina clavada de no haber podido disputar ningún partido como local en Ucrania, pero estoy convencido que más pronto que tarde podréis llenar estadios apoyando a vuestro equipo femenino. Y yo estaré allí", finalizó.