Laporta: "Hay que seguir reduciendo la masa salarial para que el club sea sostenible"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que ya trabajan desde hace semanas para confeccionar una plantilla que sea mejor que la de la temporada que justo ha finalizado y poder así "competir con altas posibilidades de ganar" en todas las competiciones, incluida la Liga de Campeones.

"Queremos más, yo el primero. Somos exigentes porque estamos dirigiendo el mejor club del mundo. Hace semanas que trabajamos para reforzar al primer equipo de fútbol para que pueda aspirar a todo la próxima temporada. Y poder competir con altas posibilidades de ganar", aseguró en la reunión ordinaria del Senat (Senado) del club, formado por los socios y socias más antiguos.

Laporta quiso destacar el trabajo hecho por Jordi Cruyff, que deja la entidad, junto a Mateu Alemany, quien en condiciones de "máxima dificultad" consiguió poner a disposición de Xavi Hernández un "equipo altamente competitivo" que logró el "objetivo prioritario" de ganar LaLiga Santander.

"Se ha conseguido el objetivo prioritario que era ganar LaLiga, y se ha conseguido gracias a Xavi. Y gracias a nuestros jugadores, verdaderos artífices del éxito", manifestó el máximo dirigente 'culer'.

En cuanto a los fichajes del pasado verano, reconocio que no fue fácil lograrlos. "La masa salarial deportiva era muy elevada, lo sigue siendo y hay que seguir reduciéndola para que el club sea sostenible y pueda competir con ciertas garantías de éxito", apuntó en este sentido.

