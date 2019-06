Lago Junior, sobre la entrevista en COPE: "Mi mujer me dijo 'la que hemos liado'"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Lago Junior tras el ascenso del Mallorca a Primera División y de la entrevista en Tiempo de Juego de este domingo, en la que hablamos con él y con su mujjer: "Mi mujer se lo ha pensado un poco, al final me dijo 'la hemos liado un poco'. Me reafirmo en las palabras de ayer, me tiene cogido por los huevos. Me voy a Costa de Marfil, así mi mujer no puede hacerme el marcaje. Disfrutamos mucho ayer, estuvimos todo el equipo y también las mujeres. Parece que las declaraciones de ayer han tenido mucho bombo".

Sobre el ascenso, el jugador del Mallorca habló de la fiesta del equipo y de la celebración en Mallorca. Además, agradeció haber subido su número de seguidores en Instagram: "Si me podéis llamar cada fin de semana estaría encantado, así subo seguidores en Instagram".

