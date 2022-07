Koke: "No se habla de Cristiano Ronaldo dentro del vestuario"

El capitán del Atlético de Madrid Jorge Resurrección 'Koke' afirmó que en el vestuario rojiblanco no hablan sobre el rumor del posible fichaje del portugués Cristiano Ronaldo y que se centran en los jugadores que hay actualmente en la plantilla.

"No se habla dentro del vestuario de Cristiano Ronaldo. Mis compañeros son grandísimos jugadores, tenemos al delantero de Argentina, Brasil, algunos de Portugal, Francia y España. Grandes jugadores que lo pueden hacer genial. Confío en todos ellos", dijo Koke tras la victoria (0-4) ante el Numancia en el primer test de pretemporada.

El conjunto colchonero disputó su primer encuentro tras la tradicional preparación en los Ángeles de San Rafael. "No es fácil venir aquí después de dos semanas tan intensas y con las piernas también pesadas, pero nos vamos contentos por el resultado", apuntó. El Atlético venció al Numancia en la novena edición del Memorial Jesús Gil. "Hemos hecho dos grandes partes, no es fácil por el calor. Hemos hecho cosas buenas y otras que mejorar todavía", añadió.

La anécdota del encuentro la protagonizó el portero del filial Antonio Gomis, quien jugó los últimos 15 minutos como delantero al no tener más recambios en el banquillo tras la lesión de Mario Hermoso. Además, el guardameta salió al campo con la camiseta del central brasileño Felipe, no convocado por lesión.

"Nos ha echado una mano, en el primer partido de pretemporada no es fácil jugar con 10 unos minutos. El míster ha decidido ponerlo arriba para tener uno más. Ha hecho un gran trabajo y nos ha ayudado bastante, sobre todo para no correr tanto", afirmó. El capitán destacó el gran comienzo y la importancia de ser regulares. "La temporada pasada no lo fuimos. Tenemos que sacar la rebeldía como hicimos en el último tramo y competir por todas las competiciones", sentenció.