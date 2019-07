El jugador de Brasil, Richarlison, le dedica la Copa América a su bisabuela pero no recuerda su nombre

Richarlison de Andrade, uno de los jugadores revelación de la Copa América, consiguió levantar el título de campeón con la selección de Brasil a sus 22 años. Al finalizar el encuentro, el delantero centro fue entrevistado por un medio de comunicación brasileño y el periodista le formuló varias preguntas y él quiso dedicar el título a su familia.

El jugador brasileño se acordó de una persona importante en su vida que había perdido a su marido en diciembre de 2017. Esa persona era su bisabuela, y quien falleció fue su bisabuelo.

Estas fueron las palabras de Richarlison tras el partido: “Quería mandar un beso para mi bisabuela, para que Dios la ilumine, porque ella perdió a mi bisabuelo hace poco tiempo. Entonces quiero mandar un beso para toda mi familia, todo el Espíritu Santo y todo Brasil, para todo el pueblo”.

Tras su respuesta, el periodista volvió a preguntar al jugador por el nombre de su bisabuela. Y Richarlison respondió: “Ehh... Ahora se me olvidó... Lo tengo en la cabeza pero no me acuerdo. Son muchas emociones, me olvidé. No logro recordarlo... Lo importante es que pude marcar el gol para dedicárselo a ella”.

Más tarde, el periodista entrevistó al jugador del Real Madrid, Casemiro y fue entonces cuando volvió Richarlison y digo ante la cámara que su bisabuela se llama Doña Julita.