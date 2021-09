Juanma Castaño: "A lo mejor Koeman no llega ni a Portugal ni al Metropolitano"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del empate del Barcelona ante el Granada en el Camp Nou (1-1) gracias a un cabezazo de Araujo en el minuto 90, que igualaba el tanto de Duarte nada más empezar el partido.

"A ver cuánto el dura la paciencia a la afición y a la junta directiva del Barça. La situación es complicadísima. Si entra dentro de lo esperado, como dijo Laporta, lo que pasó contra el Bayern de Munich, no entra dentro de lo esperado lo ocurrido ante el Granada. Un Barça muy flojo, con unas carencias tremendas y que acaba siendo peligroso en ataque gracias a dos defensas centrales, Araujo y Piqué. 1-1 y se celebra como si fuera un empate valiosísimo, un empate con sabor a oro dentro del Camp Nou. Yo creía que estos tres partidos en Liga antes de jugar ante el Benfica y el partido en el Wanda iban a ser una transición de paz para Koeman pero me doy cuenta que estos tres partidos son peligrosísimos para Koeman. Lo que ha ocurrido hoy me hace pensar que, a lo mejor, Koeman no llega ni a Portugal ni al Wanda Metropolitano".

Araujo salva un punto en el Camp Nou

Un cabezazo de Ronald Araujo cuando el partido estaba a punto de llegar al final de su tiempo reglamentario evitó otra derrota del Barcelona en el Camp Nou (1-1), esta vez en LaLiga Santander, ante el Granada, que se adelantó a los 2 minutos con otro testarazo de otro central, el de Domingo Duarte.



Los azulgranas, que tuvieron todo el encuentro para remontar pero pese a su evidente dominio fueron incapaces de fabricar ocasiones claras de gol, siguen devaluando su cotización esta temporada, ya no solo en la Liga de Campeones sino ahora también en la competición doméstica.



Tras el baño de realidad que el equipo se dio ante el Bayern en la Champions, Koeman prescindió de la línea de tres centrales para regresar al 4-3-3. Pero el guión del partido tuvo un arranque inesperado con el gol de Duarte nada más empezar. Escudero centraba desde la banda izquierda en la primera ocasión del choque y el central del Granada le ganaba la espalda a Frenkie de Jongen el segundo palo para cabecear el balón al fondo de la red y provocar los primeros pitos del Camp Nou.



El Barça puso cerco a la portería del conjunto nazarí que, a partir de entonces, se dedicó a perder tiempo y a cortar constantemente el ritmo del rival, amo y señor del balón pero estéril en el remate. Sin ideas ni puntería, el técnico neerlandés se la jugaba a la desesperada sacando en el último cuarto de hora a Piqué de delantero centro para que el equipo colgara balones al área.



Mingueza estrellaba un centro-chut al larguero y Luuk de Jong cabeceaba fuera desde el área pequeña cuando lo más fácil era marcar.Pero el orgullo de Araujo, imponente durante todo el partido, evitaba 'in extremis' la segunda victoria consecutiva del Granada en el feudo azulgrana en medio de un ambiente crispado, lleno de faltas, protestas locales, pérdidas de tiempo visitantes, y tarjetas para ambos equipos en la recta final.

Ronald Araujo: "Creo que hicimos un gran partido"



Ronald Araujo, el jugador del Barcelona que salvó un punto para su equipo ante el Granada en el minuto 90, consideró que el conjunto de Ronald Koeman hizo "un gran partido" a pesar del 1-1 en el Camp Nou.



"Es una lástima porque nosotros queríamos sumar los tres puntos. Creo que hicimos un gran partido. Intentamos ser protagonistas, llegar por fuera, sumar gente", argumentó el uruguayo en declaraciones a Movistar+. ?? ¡DE LOCOS, @RonaldAraujo939! #BarçaGranada#LaLigaSantanderpic.twitter.com/66drfKddFH — LaLiga (@LaLiga) September 20, 2021

Pero también se quejó "de un poco de desconcentración" en los balones colgados, el tipo de jugada que comportó el gol del Granada cuando tan solo se habían jugado dos minutos de partido. "Debemos corregirlo porque luego nos cuesta", dijo.



"Tuve tres cabezazos bastante claros. Estoy contento porque pude ayudar al equipo con un gol. Mi primer objetivo es defender y dejar la portería a cero, y si puedo meter goles aún mejor", explicó el zaguero charrúa respecto a su faceta goleadora.



Además, se quejó de que el Granada "perdió bastante tiempo", pero dijo que, de todas maneras, el Barça estuvo enchufado "en el partido". "Si el gol hubiese llegado más temprano hubiésemos podido darle la vuelta al partido", opinó Araujo.