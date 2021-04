Juan Señor, en Tiempo de Juego: "En el Alavés, algunos jugadores se han pensado que son mejores de lo que son"

La marcha del Deportivo Alavés no está siendo buena. Aprovechando el Centenario del club vitoriano, Tiempo de Juego quiso llamar a Juan Señor, durante el descanso del Athletic - Alavés, para conocer sus impresiones sobre la temporada del equipo alavesista. Y es que Señor también es historia del Alavés: "Es un equipo al que conozco bien porque fue mi primer equipo profesional, me trataron muy bien y le tengo mucho cariño. Me han solicitado para alguna acción por el Centenario y saben que pueden contar conmigo".

"Tiene mimbres para salvarse pero..."

Juan Señor fue crítico en Tiempo de Juego con la temporada de un Alavés que, tras treinta jornadas, se encuentra en puestos de descenso: "Tiene mimbres para salvarse, aunque algunos jugadores se han pensado que son mejores de lo que son. No es criticarles, pero es un equipo que probablemente podría tener más puntos por el fútbol que ha exhibido y ha jugado, pero es un equipo que no aguanta un golpe, con una mentalidad débil. Les llegan demasiadas veces con opciones de gol. No veo un diálogo entre jugadores de exigencia, de ánimo, para solventar cuando las cosas no van bien", analizó.

Señor achacó otro problema a su ex equipo: "Es un equipo que no está construido para hacer un fútbol brillante y le veo, aparte de esa debilidad mental, falta de equilibrio: de saber qué tenemos que hacer, ir todos a una, sabiendo que el equipo está por encima de toda individualidad".

En busca de un banquillo

Juan Señor llegó al Deportivo Alavés con tan sólo 20 años (ahora tiene 62), en la temporada 78-79, y permaneció en el club vitoriano durante tres temporadas, todas en Segunda División, antes de dar el salto a Primera División con el Real Zaragoza.

Su tercera temporada deslumbró, al conseguir 15 goles, siendo titular indiscutible, en una Liga en la que el Alavés finalizó octavo, a tres victorias del ascenso a Primera.

Señor busca un banquillo: "Cuando llegue, llegaré para dejar a un equipo con algún objetivo alto. Me recorro toda España, ahora menos por la pandemia, esperando oportunidades. Y cuando me llegue no lo voy a desaprovechar". Ya ha dirigido al Mérida, a la UD Salamanca, al Cartagena y al CD Logroñés.