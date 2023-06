Jordi Alba: "No es un adiós, es un hasta pronto; algún día volveré si así me lo piden"

El lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba afirmó en su despedida que en un futuro “seguro” que volverá al club para “ayudar” en lo haga falta, si así se lo piden, y que esto no es un adiós definitivo, es un “hasta luego”.



Así lo comentó durante su despedida institucional, en un acto en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou en el que estuvieron presentes sus compañeros, directivos y distintas personalidades del mundo del fútbol.



El acto, conducido por el cómico José Corbacho, empezó con el visionado de un vídeo con las mejores jugadas de Alba a lo largo de los once años que estuvo en el primer equipo del Barça.



Después, lo primero de lo que se quiso acordar fue de su despedida del Camp Nou ante el Mallorca: "A la afición, el otro día me regalasteis el momento más emocionante de mi carrera. Ni en mis mejores sueños podría haber imaginado una despedida así".



Durante el evento se proyectaron muchos vídeos de antiguos compañeros de equipo como Pedro Rodríguez ‘Pedro’, Marc Bartra, Thiago Alcántara, Carles Aleñà, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Aritz Aduriz, Bruno Saltor, Luis Suárez, Cesc Fábregas, Bojan Krkic, Arturo Vidal y David Villa.





Tampoco podía faltar el astro argentino Leo Messi, excompañero y uno de los grandes amigos de Alba en el vestuario azulgrana: "Hola guapo, quería estar presente en este día. Qué decirte que no sepas, te quiero mucho y te deseo lo mejor".





El defensa del FC Barcelona Jordi Alba, durante el acto de despedida del club azulgrana.EFE





Finalmente, le tocó el turno al actual entrenador del Barcelona y excompañero Xavi Hernández: "Le quiero mucho. Desde el punto de vista del entrenador seguro que se ha sentido decepcionado. Pero me quedo con todos los momentos que hemos pasado juntos. Tiene un corazón gigante".



Y, para acabar, el presidente Joan Laporta. "Jordi ha sido un jugador muy carismático. Él fue el primero que me dijo que Xavi tenía que ser nuestro entrenador. Y, además, quiero decirlo, ha ayudado económicamente al club y ha renunciado a mucho dinero que le quedaba por cobrar", concluyó emocionado.