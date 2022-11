Javier Tebas: "Me quejo de cómo se eligió el Mundial de Qatar y se cambiaron las fechas, con corrupción"

Javier Tebas, 'Ejecutivo del año'

Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue reconocido como Ejecutivo del Año por parte de la revista Ejecutivos en un acto celebrado en el Hotel Rafael Atocha de Madrid en el que también se premió a RENFE, LG Electronics o el Ayuntamiento de Madrid.



"A veces se preguntan muchos foros empresariales cómo es posible que LaLiga sea un referente empresarial. Es el 1,40 del PIB. Somos el sector exportador neto más importante de este país. Todos los fines de semana exportamos a todos los países del mundo por satélite 10 partidos de fútbol que fabricamos en España", explicó Tebas al recoger el galardón.



"Los clubes son la esencia para que existan deportistas, campeones olímpicos, de que podamos jugar un Mundial. Detrás de los clubes hay ejecutivos que los dirigen y este premio también va para ellos", señaló.

"Florentino es un cero como organizador de competiciones"

Javier Tebas consideró que Florentino Pérez, mandatario del Real Madrid, 'no conseguirá' el objetivo de sacar adelante la Superliga aunque cree que no desistirá de su intención.



"Florentino Pérez nunca pierde y seguirá insistiendo. No conseguirá el objetivo pero seguirá constantemente. Lleva muchos años ya con el proyecto de que los grandes clubes de Europa sean los que manden y los demás recibamos las migajas que decidan ellos, esa es su idea", dijo Tebas antes de recoger el premio "Ejecutivo del Año", que le entregó en Madrid la revista Ejecutivos.

En este sentido, indicó: "A mí me gustaría que Florentino dimitiese de su proyecto de la Superliga, como presidente del Real Madrid diría que es casi el mejor del club en la historia. No puedo valorar a Bernabéu porque no viví en esa época, que fue muy diferente".



"Lo que quiero es que dimita en su idea de organizar la Superliga porque como organizador de competiciones le pongo un cero, como gestor y presidente del Real Madrid un diez. A Laporta le quedan años de mandato para ser calificado como gestor pero también le pediría que dimitiese de la Superliga", declaró.

Pide sanciones deportivas para la Juventus

Tebas se refirió a esa posible competición después de que en el Juventus de Turín, uno de los clubes que apostaban por ella, haya dimitido la junta al completo tras detectarse irregularidades financieras.



"La Juve lleva tiempo siendo investigada por autoridades penales italianas por manipulación de balances, datos falsos en sus estados contables. Uno lee las informaciones que hay sobre ese tema y está incumpliendo el Fair Play financiero de UEFA desde hace años. Ya lo denunciamos en abril y volvemos a insistir porque no se puede consentir que un club engañe a la UEFA", comentó.

"Pedimos sanciones deportivas. Están puestas en el reglamento y ya es hora que cuando alguien incumple el Fair Play financiero de las competiciones europeas, que nos afecta también a nivel nacional tenga también sanciones deportivas", añadió.



El presidente de LaLiga manifestó asimismo: "No queremos que en el fútbol haya gente que falsea balances y engaña cuentas y que encima va dando lecciones de gestión, como le pasa a Al Khelaifi. Sería para mi una gran noticia que Al Khelaifi dejase el fútbol y el PSG".

El Mundial en Qatar, "un verdadero escándalo"

Por otro lado reconoció que trata de contraprogramar actos relacionados con la Superliga porque considera que 'hay que informar inmediatamente de las situaciones' y analizó lo que para él supone el Mundial de Catar.



"Yo de lo que me quejo es de cómo se eligió, cómo cambiaron las fechas. Ese es el verdadero escándalo que hay para mí, cómo fue elegida con indicios clarísimos de corrupción, que cada día están saliendo noticias", afirmó.



"Cuando lo eligieron no se dieron cuenta de que en junio y julio hacía mucho calor en Catar y en el 2014-2015 lo cambian y deciden ponerlo a mitad de temporada. Eso es un escándalo y a partir de ahí lo que pasa después, estamos en contra", completó.



En cuanto al respeto de los derechos humanos en el país anfitrión, declaró: "Yo no hubiera hecho un Mundial en Catar como no lo hubiera hecho en Arabia Saudí, hay unos principios de derechos humanos que hay que respetar. Tampoco tenemos que poner en todos los lugares ser los adalides de dónde está la raya pero aquí está claro que los derechos humanos no se cumplen".

¿Vuelta de Messi al Barcelona? "Depende de lo que cobre"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, consideró que una posible vuelta de Messi al Barcelona dependerá de lo que cobre el futbolista argentino y que ahora mismo las cantidades que ingresa solo las puede pagar su actual club, el PSG.



"Depende de lo que cobre Messi. Primero que quiera salir del PSG, segundo que el PSG le deje salir y tercero de lo que gane Messi. Dependerá de esas circunstancias y si se reúnen las tres y es una cantidad asequible dentro del control económico se fichará", dijo.



"Pero dependerá de lo que gane Messi. Si es lo que ha ganado cuando se fue no, imposible. Solo puede jugar en el PSG con esas cantidades", antes de un acto donde recibió el premio como Ejecutivo del Año por parte de la revista Ejecutivos.

Sobre otras posibles incorporaciones del conjunto azulgrana, indicó: "Me remito a las palabras que dijo el vicepresidente económico en la asamblea de compromisarios cuando dijo que lo que tenían que hacer era disminuir la masa salarial. Si no, será difícil. Algo podrá incorporar pero no sé si lo que se habla. Oigo al presidente Laporta diciendo que un día incorpora y al siguiente no. No lo sé".



"Las normas son para todos y hay que cumplirlas. Nosotros no tenemos flexibilidad para unos y para otros no. Las normas son muy claras, no tienen interpretación y ellos lo saben. Con el Barcelona hablamos diariamente desde el departamento de control económico y saben lo que es y lo que hay, lo han sabido todo el verano y desde que están Joan Laporta y su equipo económico", aseguró.



Tebas profundizó en los cambios emprendidos en el control financiero: "Ahora el control es a dos temporadas porque si no puede ocurrir que alguien venda mucho activo, anticipe muchos ingresos y cubra la temporada pero la siguiente esté en una situación económica complicada. La norma aprobada por los clubes va en ese sentido".



"Recordaré que estos límites son para el límite salarial, si te lo quieres gastar en otra cosa como la reforma del estadio, lo puede hacer. Son límites salariales que tienen a la hora de incorporación de jugadores", declaró



El mandatario cree que las salidas de Busquets y Piqué ayudarían en ese sentido y descartó que las nuevas medidas tomadas se produzcan por los movimientos el pasado verano del Barcelona: "No sé ve motivada por los movimientos del Barcelona. La idea es el 40% y mirar dos temporadas y no solo una. No ha habido un cambio por el Barcelona, no es verdad. Lo que pasa es que vivimos en un país de mucho victimismo últimamente".

"No descarto que me apeteciera Twitch"

Por otro lado habló de la nueva faceta de 'streamer' de Luis Enrique Martínez, seleccionador español y exentrenador del Barcelona; "Es libre de usar la forma de comunicar que él considere. El mundo de la comunicación en el año que estamos no tiene nada que ver con el 2018 o el 2019. Ha decidido tener esa faceta y bienvenida sea. Por ahora no tengo tiempo pero no descartaría que un día me apeteciera hacer Twitch. Son nuevas formas de comunicar".