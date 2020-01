Javier Tebas: "¿Casillas? Prefiero a cualquiera antes que a Rubiales"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este miércoles que prefiere como presidente de la Real Federación Española (RFEF) "a cualquiera antes que a Luis Rubiales", actual ocupante del cargo, para que se acabe con el "ataque a los activos de los clubes" que llevan sufriendo "desde hace años", aunque no quiso hacer "hipótesis" sobre la posible candidatura del portero Iker Casillas.

"Yo creo que dada la experiencia, prefiero a cualquiera antes que a Rubiales. Como no sé si Casillas se va a presentar, no te voy a decir nada. Todavía no se sabe ni cuando van a ser las elecciones, pero yo creo que deberían de ser el segundo semestre", explicó Tebas en una rueda de prensa durante una presentación de un estudio sobre el consumo de fútbol en locales públicos.

Aunque el primer ejecutivo de la patronal de clubes no quiso hacer hipótesis sobre posibles candidatos porque es un tema "muy sensible", sí expresó que su rechazo al actual presidente tiene que ver con el "ataque a los activos de los clubes" que considera que han sufrido en los últimos años.

En este sentido, aclaró que deberá ser "valorada" la relación de cualquier candidato con los clubes de LaLiga para poder tener una buena relación con los derechos audiovisuales. "Los derechos audiovisuales no son de LaLiga, nosotros sólo lo gestionamos. No tenemos que olvidar que LaLiga es un gestor de los activos de los clubes, que deciden ellos por mayoría", aclaró.

El presidente de LaLiga añadió que cuando se sepan los candidatos que se presenten, hablarán "con quien sea", pero advirtió que ya saben "la teoría" de Rubiales y recordó que es "difícil" que los clubes "regalen los activos a la Federación, como se pretende".

Además, sobre la salida de la vicepresidenta de Integridad de la RFEF, Ana Muñoz, el pasado martes, no se mostró "sorprendido", y pidió diferenciar en dos supuestos los motivos de su dimisión. Por un lado, el de que hubiese sido una "decisión personal" y por otro lado, que fuera necesaria una "investigación" sobre por qué los miembros del comité han dimitido.

"Si ella hubiera perdido la confianza en Rubiales o él en ella, no hay nada punible. Lo que sí habría que investigar es el por qué los miembros del comité han cesado. Según las informaciones periodísticas es porque no les dejan investigar a los investigados en el 'Caso Soule', y por alguna presión para que investigaran a alguien fuera del entorno federativo. Eso sí que se tiene que investigar", señaló.

Por otro lado, destacó la crisis de integridad del organismo presidido por Rubiales, al que según Tebas, "se le llena la boca hablando de transparencia", pero "se ha cargado todo su Departamento de Integridad". "Del dicho al hecho hay un trecho y el tiempo pone a cada uno en su sitio. Se le han ido todos por querer dirigir hacia un lado. El presidente de la RFEF va al engaño con la transparencia porque se puntúa las webs. No puedes sacar pecho por enseñar algo que es lógico", recalcó.

En este sentido, Tebas agregó que la Federación ha intentado "eliminar a Mediapro" de los concursos de derechos audiovisuales y eso "aparte de ser ilegal es una mala gestión", que se ha visto en el concurso para la emisión de la Copa del Rey, que ha sido "un fracaso".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, descartó este miércoles el posible descenso a LaLiga SmartBank de Osasuna ya que el club "como persona jurídica no está siendo investigado" en el juicio por presunta corrupción deportiva que se está llevando a cabo estos días, y por lo tanto "no puede recibir ninguna condena de este procedimiento".

"Yo descarto que el club baje porque el club, como persona jurídica, no está siendo investigado. No puede salir con ningún tipo de condena de este procedimiento", aclaró Tebas en una rueda de prensa durante una presentación de un estudio sobre cómo se ve el fútbol español en los bares.

Además, descartó su posible implicación en el caso tras las recientes declaraciones por parte del exgerente y expresidente del club navarro, Ángel Vizcay y Miguel Archanco. "Archanco puede decir lo que quiera, no es verdad lo que dice. Que tenga suerte el juicio, que falta le va a hacer. No temo nada, los hechos son los que son. La valoración que vuelvo a hacer es que somos inflexibles con la corrupción. No es sólo la declaración de Vizcay, es que van a salir muchas cosas", sentenció.

Por otro lado, respecto al Málaga CF, cuyas oficinas han sido intervenidas este miércoles por orden judicial por la Policía Nacional, consideró que tendrá "problemas serios" con LaLiga si no soluciona los asuntos en la tesorería antes de marzo.

"No puedo entrar a valorar que esté la Policía allí. Ellos tienen problemas y en el fútbol nunca eres accionista único ni puedes hacer todo lo que quieres, aunque tengas un 95 por ciento de acciones. Sabemos que el Málaga puede aguantar hasta final de febrero o principios de marzo y si no vende e incumple, tendrá un problema serio con esta casa. Tiene que producirse una venta o una entrada de dinero", señaló.