Higuaín sobre su etapa en el Real Madrid: "Metí 27 goles y ficharon a Kaká y Benzema... ¡No puede ser!"

Gonzalo Higuaín, actual jugador del Inter de Miami, concedió una entrevista a la ESPN donde pudo hablar de su actual etapa como jugador de la MLS, su posible regreso a la Selección Argentina, su paso por el Real Madrid y la opinión de algún que otro jugador que actualmente milita en River Plate.

El Pipa comentó cómo fue su etapa en el Real Madrid, su llegada y el desarrollo de esta, destacando que pese a lo bien que lo hizo, metiendo más goles que Cristiano en la primera temporada del portugués con el club blanco, el equipo decidió reforzarse con dos jugadores que a corto y largo plazo, iban a suponer una constante amenaza y presión para el delanterop argentino.

"Meto 27 goles, Cristiano 26... y traen a Benzema y Kaká" la divertida anécdota de Pipa Higuaín en su paso por el Real Madrid y la siempre sana competencia.@ESPNFutbolArgpic.twitter.com/XDehiE8tMf — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2021

“Con Benzema fue una competencia muy sana pero teníamos que ir al máximo. El año que llega Cristiano. él mete 27 goles y yo 26. El mercado que viene trajeron a Kaká y Benzema. Ahí dije cuántos goles tengo que hacer… Vino Karim e hizo sacar la mejor versión de mí y yo a él. Es un 9 tremendo”.

Por otra parte, Gonzalo Higuaín mira hacia atrás y comenta en la entrevista que ahora, valora mucho más todo lo que ha hecho en su carrera, los equipos donde ha estado y lo poco que estuvo en el fútbol argentino. Para él, lo que pudo hacer en el pasado fue mucho más grande que lo que nunca podría haber imaginado jamás.

“No lo esperaba, ni un poco. No esperaba jugar 6 meses en River e irme al Real Madrid. Yo esperaba jugar un par de años en River, jugar Copa Libertadores y de ahí saltar a Europa. Mantenerme en el Real Madrid fue muy duro, fue difícil entrar al Bernabéu con 18 años. Por ahí cuando estas en el momento no lo valoras y ahora que pasan los años y me veo en los máximos goleadores de la historia del Real Madrid me sorprendo y digo “Que grosso lo que hice”… Soñaba con jugar en Europa pero no me imaginé la carrera que hice”