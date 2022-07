La hemeroteca recuerda a Piqué su famoso 'el Real Madrid está un año sin ganar y se gasta 160 millones...'

Hay que tener cuidado con lo que se dice porque siempre se puede volver en tu contra con el paso del tiempo. Y eso le ha sucedido a Gerard Piqué. El central del Barcelona se despachó hace nueve años con unas declaraciones en una entrevista a European Sports Media que se han vuelto virales en las últimas horas.

En ese lejano 2013, Piqué aseguraba que: "El Real Madrid está un año sin ganar títulos y se gasta 160 millones en tres jugadores: Illarramendi, Isco y Bale. El Barcelona no puede hacer eso. Sabemos que somos diferentes porque podemos competir con ellos sin tener que gastar ese dinero. Obviamente, podemos fichar a Neymar por 60 o 70 millones, pero no a tres o cuatro jugadores. Nosotros no somos un club pobre, pero estamos compitiendo con el club más rico de todos".

Menos de una década después el Barcelona, inmerso en una gravísima crisis económica y que el año pasado se quedó sin títulos y acabó disputando la Europa League tras ser eliminado en la fase de grupos de la Champions, ha tirado de las famosas palancas para invertir más de 150 millones de euros a los que se sumarán otros 25 en variables para hacerse con Lewandowski, Koundé y Raphinha y poder competir con un rival que viene de ganar LaLiga y levantar la Decimocuarta. Lo que criticaba Piqué lo ha hecho su club.