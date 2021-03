Hay optimismo en LaLiga: se espera un 25% de público en los últimos cuatro o cinco partidos de la temporada

Hay optimismo en LaLiga para que pueda entrar público a los partidos de Primera y Segunda División al término de la presente temporada.

Según informó este lunes Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, se trabaja para que la afición pueda volver a los estadios españoles en el mes de mayo. Aún no existe un porcentaje claramente definido porque las instituciones gubernamentales tienen que dar el visto bueno, pero el trabajo está enfocado para que pueda asistir entre un 25 y un 30% del aforo completo a los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank.

Si todo va bien, y se concretan las gestiones con el Consejo Superior de Deportes, esta medida podría hacerse efectiva en el mes de mayo, para que asista público en las últimas cuatro o cinco jornadas.

La presión de los clubes a Irene Lozano.

Muchos presidentes de clubes de LaLiga están presionando a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Algunos, como el del Getafe, Ángel Torres, ya lo pidió argumentando que el fútbol profesional se ve agraviado con el fútbol de Segunda División B o Tercera, donde sí asiste público; o con otras actividades culturales, como cines o teatros, que también admiten espectadores.

El protocolo que rige LaLiga es muy estricto. Para que la medida pueda realizarse, no tiene que ver el desarrollo de las vacunas sobre la población española, sino tiene más que ver con que la curva de contagios siga bajando, con que no haya presión sanitaria, etc. De hecho, varios clubes contemplan realizar test a los aficionados que lo deseen.

Uno de los clubes que podría tener problemas con esta medida es el Real Madrid. Informó Paco González que las obras del Santiago Bernabéu no estarían finalizadas hasta septiembre porque ciertos materiales empleados en la reforma no están llegando según los plazos previstos, por lo que el 'coliseo' madridista no podría abrir sus gradas para el tramo final de la temporada.

Cabe recordar que LaLiga Santander y LaLiga Smartbank se juega sin espectadores desde que se reanudó la competición la temporada pasada, tras el confinamiento, del que se cumple un año en este mes de marzo.