FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas no van a ser las mismas

Emilio García es director legal de la FIFA y estuvo este domingo en Tiempo de Juego hablando de las decisiones que puede tomar el organismo del fútbol sobre la incidencia del coronavirus en el fútbol.

Emilio García vuelve a señalar que para la FIFA, la salud es lo primero y por ello "no hay instrucciones a las ligas. Lo mejor es que las ligas vuelvan cuando decidan los gobiernos locales".

Un problema que surge actualmente es el caso de los jugadores que tiene contratos que finalizan el 30 de junio. "FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos" y añade que "el 1 de julio no se abre el mercado".

Sobre esa circunstancia de los mercados, el dirigente de la FIFA añade que "no habrá mercado abierto". Reconoce que se planteó esa posibilidad, pero no se llevó a cabo por garantizar la integridad de las competiciones. Lo que sí que podrá haber son diferentes ventanas en las competiciones ya que "va a depender del inicio y el final de cada competición. La idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen porque coincidir" aunque están trabajando para que las ventanas estén alineadas.

En relación al nuevo formato del Mundial del Clubes, Emilio García indica que se ha pospuesto y que todavía están trabajando en la nueva fecha.