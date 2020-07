Fali, en El Partidazo de COPE: "Gracias a mi psicólogo, al 'Presi' y mis compañeros, he vencido al miedo"

Rafael Jiménez Jarque, 'Fali', fue uno de los protagonistas especiales que pasaron por El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego durante el confinamiento. El jugador del Cádiz nos contó una y otra vez que no quería volver a jugar al fútbol por miedo al coronavirus.

Este martes, Fali volvió a charlar con Juanma Castaño, para celebrar el ascenso a Primera División del Cádiz CF: "Aún estamos un poco asimilando lo que hemos hecho. Yo que siempre hablo con el Choco, la verdad es que no nos creemos que estemos en Primera División", dijo feliz.

La celebración fue sencilla. Fali cree que no es momento para celebrar nada que implique un riesgo de rebrote: "Nos tomamos unas copas todos los compañeros y nos fuimos a casa. Gracias a mi psicólogo he conseguido vencer un poco el miedo. Tenemos que recordar que esto aún no lo hemos vencido, si podemos evitar ciertas celebraciones, mejor ser responsables".

En ese sentido, reconoció no sentir miedo en el campo: "Mientras jugaba, que tampoco he podido jugar mucho, no tenía miedo. Muchos compañeros se alegraban por mí, y eso también me lo llevo. Miedo no tenía, cuando salía estaba concentrado en ayudar al equipo, y gracias a Dios no ha pasado nada". Y por ello, se acuerda de Manolo Vizcaíno y resto de compañeros: "El 'Presi' siempre me ha esperado, igual que mis compañeros, y logré tirar para adelante".

"Si viniera Bale, tiene que correr mucho"

El Cádiz se prepara para jugar en Primera División la próxima temporada, con el fichaje ya confirmado de Álvaro Negredo, como desveló Vizcaíno en Tiempo de Juego el pasado domingo. Juanma Castaño bromeó con Fali con una posible llegada de Bale, que sigue sin entrar en los planes de Zidane en el Real Madrid: "¡Bale, que venga! Ahora, tiene que correr mucho, que con Cervera el que no corra no juega".

Y tiene claro que, después de lograr el ascenso, hay otro objetivo antes de concluir la temporada de LaLiga Smartbank: "El equipo quiere ser campeón de Liga, el viernes vamos a competir al Girona a tope, aunque sólo sea por respetar a los jugadores que todavía se están jugando algo".

