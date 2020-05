Fali, en COPE: "Estoy en una batalla muy difícil para mí, nadie sabe lo mal que lo estoy pasando"

El jugador del Cádiz Fali le manda un mensaje a El Partidazo de Juego y Tiempo de Juego el día de su vuelta a los entrenamientos. Fali se negó a volver a los entrenamientos del equipo por miedo a contagiarse por el coronavirus e incluso llegó a manifestar en COPE que dejaría el fútbol si no se encontraba una vacuna contra el coronavirus. Finalmente, Fali ha vuelto a entrenar este lunes con sus compañeros después de tener la ayuda de un psicólogo y ha querido mandar un audio a El Partidazo de COPE:

"Juanma, buenas noches a todos. Amigos de El Partidazo de Cope y Tiempo de Juego. "Como sabéis, he vuelto a entrenar. La verdad es que ha sido un paso muy, muy, muy gigante para mí. Agradeceros todo el respeto que me habéis tenido aunque pensemos de forma diferente, eso es normal, pero al final el respeto que nos hemos tenido ha sido espectacular. Me habéis tratado muy bien y quiero agradecéroslo de corazón. Estoy muy contento por este paso que he dado. Estoy en una batalla muy difícil para mí, nadie sabe lo mal que lo estoy pasando porque aunque parezca una tontería, no lo es. Y bueno, gracias al psicólogo y a mis compañeros que me han dado mucho ánimo; el vestuario es espectacular. Y nada, agradecéroslo de corazón. Juanma, a ti que es con el que más he hablado y ahora estaré un par de semanas callado y cuando termine todo esto si vosotros queréis hablaré encantado. Y con mucha fuerza de ganar esta batalla. Y bueno, Juanma, un abrazo muy fuerte que me has tratado muy bien. Esperamos hablar pronto y a ver si un día nos podemos conocer. Un abrazo a todos y buenas noches".