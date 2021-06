La estricta dieta de Cristiano Ronaldo para seguir en la élite: "Solo come pollo, arroz y brócoli"

A sus 36 años Cristiano Ronaldo sigue en la élite del mundo del fútbol y la edad parece no pasarle factura. El crack luso es el máximo goleador de la Eurocopa 2020 con 5 goles en 3 partidos y continúa dejando muestras de una voracidad insaciable que le mantienen compitiendo a un grandísimo nivel tanto con la Juventus como con su selección.

Portugal será rival de Bélgica en los octavos de final del torneo y en ellos Cristiano se enfrentará a su compañero en la Juve Daouda Peeters. El joven jugador belga ha concedido una entrevista al medio HLN en la que elogia al portugués y desvela alguno de sus secretos.

"Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin Coca Cola", asegura un Peeters que recalca: "No hace esos ejercicios abdominales por vanidad, sino porque ve su cuerpo como un instrumento de trabajo. No se para en el espejo durante horas. Cuando está en el club, es principalmente para entrenar. Vive para su trabajo".

Personalmente califica a CR7 como "un tipo muy agradable, pero que al mismo tiempo se toma el fútbol muy en serio. En el autobús no habla casi nada. Quiere ganar siempre y en todas partes. Hace crecer a los jugadores jóvenes, te involucra. Es una característica muy buena".