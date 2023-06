España se mantiene décima en el Ranking FIFA pese a ganar la Nations League

La selección de Argentina continúa al frente de la clasificación mundial de la FIFA, en la que Inglaterra arrebata a Bélgica el cuarto puesto y España se mantiene cerrando el 'top 10', pese a conquistar la Nations League ante Croacia.

La Albiceleste, vigente campeona universal, sigue como líder por delante de Francia y Brasil en un podio invariable. En cambio, justo por debajo hay modificaciones con el ascenso de Inglaterra y Croacia al cuarto y sexto puesto, con lo que relegan a Bélgica y Países Bajos a la quinta y séptima plaza.

