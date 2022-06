Ernesto Valverde: "Tengo un reto muy difícil por delante"

El nuevo entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, se mostró "muy ilusionado" por afrontar su tercera etapa como técnico del club bilbaíno y aseguró que tiene "una presión añadida" por "haber estado antes" en el conjunto rojiblanco, donde logró una Supercopa de España.

"Quiero dar las gracias al presi y a la junta directiva por su confianza, es la tercera vez que me presentan. La primera fue en Lezama, la segunda en Ibaigane y ahora, San Mamés. Para mí es un honor, sé que tengo reto difícil, tengo una presión añadida por haber estado aquí antes, por lo que hemos hecho, y por ser de aquí", manifestó.

"Pero lo asumo con ganas, me ilusiona entrenar al Athletic, a este equipo, e intentaremos que la gente se sienta orgullosa de su club. Sé lo que hay detrás de esta sala, de este vestuario, sé lo que significa el Athletic no solo en Bilbao, en un montón de sitios más, y he tomado la decisión de intentarlo y siempre es un reto apasionante", añadió el 'Txingurri' en la rueda de prensa de su presentación, donde compareció al lado del flamante presidente del Athletic Jon Uriarte.







"Tenía que ser estimulante y complicado para poder cogerlo", añadió sobre el reto que ha aceptado. "En principio hubo momentos en los que pensé que esto no volvería a ocurrir, pero ha ocurrido. Conozco muchas cosas y muchas claves del vestuario del Athletic pero también sé que esto no es suficiente. Para sacar los partidos y los puntos debe haber mucho trabajo detrás y eso es lo que debemos empezar a hacer", dijo.

En este sentido, Valverde no prometió un estilo de juego en concreto, pero sí dejó entrever sus ideas. "El estilo del equipo, no solo del club a lo largo de estos año, es un juego de ritmo. Todos lo hemos intentado llevar a cabo porque sabemos lo que enciende a nuestra gente y es evidente que tenemos que tenerla de nuestro lado. A la gente hay que conquistarla, no va a estar siempre ahí porque sí. Hay veces que jugábamos demasiado al abordaje y cuando eso ocurre, el Athletic es muy fuerte, y eso lo sabe todo el mundo", añadió sobre su anterior etapa.

"Tenemos que adaptarnos al club en el que estamos"

"¿Soy mejor ahora? Con respecto a la anterior etapa, no lo sé, ya lo veremos, pero a medida que vas entrenando siempre vas puliendo y haciendo cosas diferentes. Tenemos que adaptarnos al club en el que estamos, me resulta más sencillo adaptarme a este que a otros, pero también debe haber una esencia del entrenador que se note. Y espero que si he cambiado, sea a mejor", aseveró.

Sobre el esquema que utilizará, Valverde no quiso especificar. "A lo largo del tiempo la fisonomía del Athletic ha ido cambiando, hay veces que por los jugadores que he tenido te adaptas un poco a esto. He jugado con 4-2-3-1 y también con un 4-3-3, dependerá de los jugadores. Lo que está claro es que nuestra intención es mantener una línea que nos identifique", destacó.





"Se trata de luchar por los objetivos, que el Athletic se mantenga en la lucha por esos puestos que dan acceso a Europa. Lo ideal sería estabilizar al equipo en estas situaciones", añadió Valverde, que reconoció que se está valorando la renovación de Ander Capa y la compra de algún jugador.

"Se está valorando la renovación de Ander Capa, aunque ya tengo una idea pensada al respecto, y también de posibles fichajes. Es algo que tenemos que debatir y poner encima de la mesa. Ya lo veremos", sentenció Valverde, que también fue preguntado por la posición que ocuparán Iñaki Williams e Iker Muniain con su llegada.

"Cuando lleguemos al puente cruzaremos el río, Williams también jugó de delantero y de la misma manera Iker ha jugado conmigo por dentro y por fuera. Tienen características muy marcadas pero lo hablaremos con el tiempo y en función del resto de jugadores. Queremos que haya fluidez para poder hacer muchas ocasiones y que nos hagan pocas", finalizó.