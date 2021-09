Laporta: "El Barça aún está en la UCI, pero está mejorando"

El presidente del Barcelona repasó la actualidad del conjunto azulgrana en una entrevista concedida al programa 'Onze' de Esport 3.

Tras la marcha de Messi, el dirigente azulgrana reconoció que no ha vuelto a hablar con el argentino. "No era una situación que deseábamos. No hemos hablado. Su debut con el PSG fue una situación extraña viéndole con otra camiseta. No me gustó, no es el final que había pensado. Siempre será barcelonista. Le tendremos un agradecimiento eterno".

"Con todas las rebajas y la salida de Griezmann tampoco podíamos inscribir a Messi". "Lo que hubo es lo que se explicó, son datos objetivos que todo el mundo puede contrastar. No había 'Fair Play' con la rebaja de salarios. No hubo enfrentamientos con su padre", añadió.

Sobre la rebaja salarial por parte de los capitanes de la plantilla, dijo: "La reducción es importante. Quiero felicitar a Mateu Alemany y a su equipo. Lo que han hecho Jordi Alba, Busquets y Piqué es admirable, tenemos unos héroes. Están comprometidos con el club. Ahora continuaremos con Sergi Roberto. También hay otros como Umtiti que están por la labor. Quisimos que los primeros fueron los capitanes.

"KOEMAN ME GUSTA COMO ENTRENADOR"

Laporta tiene confianza absoluta en el técnico neerlandés. "Me gusta como entrenador. Después del partido contra el Getafe hablé con él. Estamos iniciando la temporada, no son partidos fáciles. Tiene toda la confianza del equipo directivo. Con Koeman hablamos de fútbol.

Laporta: "Estamos en la UCI aún, pero vamos mejorando" El presidente del Barcelona repasa la actualidad del conjunto azulgrana en una entrevista concedida al programa 'Onze' de Esport 3.

Koeman me gusta como entrenador. Después del Getafe hablé con él. Estamos iniciando la temporada no son partidos fáciles. Tiene toda la confianza del equipo directivo. Lo que le digo a Koeman hablamos de fútbol. ¿Riqui Puig? Nunca le pedí al entrenador que pusiera un jugador, nunca. Puedo ser excesivo y dar mi opinión, pero nunca pediría que jueguen Collado, Riqui u otros".



















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado