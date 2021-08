El Barça intenta mover a Griezmann en las últimas horas de mercado

Helena Condis informó en la Cadena COPE de un posible trueque entre el Barcelona y el Atlético de Madrid para intercambiar a Griezmann por Joao Félix, pero desde la secretaría del Barcelona ven complicado que se lleve a cabo. El promotor de esta operación es Jorge Mendes.

El trueque Griezmann-Joao ya se intentó el verano pasado. No fructificó. Gente cercana a Griezmann no tiene constancia del posible intercambio. Pero me consta que el Barça está moviendo a Griezmann en estas últimas horas de mercado. El jugador valoraría propuesta. @partidazocope