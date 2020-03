Enrique Cerezo, en El Partidazo de COPE: "Suspender LaLiga es un destrozo económico brutal para los clubes"

Juanma Castaño charló este jueves en El Partidazo de COPE con el presidente del Atlético de Madrid, el día en que volvieron de Liverpool con una noche histórica, que pasó a segundo plano con la actualidad del coronavirus como protagonista:

"No sé si irá para más largo, pero no conozco hasta dónde puede llegar, pero la medida me parece lógica", en alusión a la suspensión de LaLiga.

Sin saberse qué pasará con LaLiga, Cerezo asegura que "No contemplo que no se juegue en toda la temporada, pero no soy experto. Espero que no, por el bien de todos. El destrozo económico es bestial, por los números que han dado."

En lo personal, asegura no tener ningún problema: "A esta hora, nada. Mañana haré vida normal total y absoluta. A esta hora, no tengo ningún síntoma. En una comida a mediodia, por sistema he dado el codo en vez de la mano".