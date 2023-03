La ECA confirma su apoyo al nuevo Mundial de Clubes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaifi, renovaron este lunes, hasta el 31 de diciembre de 2030, el Memorando de Acuerdo, que "refuerza la relación entre ambas partes, además de brindar estabilidad al fútbol de clubes y de selecciones".

FIFA signs renewed Memorandum of Understanding with ECA



Find out more details here ?? https://t.co/e4aAsxconIpic.twitter.com/oVK9JW45Zj