Dos positivos en el Stuttgart no anulan el amistoso ante el Barça

Dos jugadores del VFB Stuttgart han dado positivo por coronavirus, pero el equipo alemán, pese a ese pequeño brote, disputará el partido amistoso de pretemporada de este sábado frente el FC Barcelona, que "sigue adelante".

?? Í ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

?? Stuttgart - Barça

? 6.00 PM CEST



?? ¡Síguelo EN DIRECTO en Barça TV+! — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 31, 2021

Después de hablar con las autoridades sanitarias locales y el FC Barcelona, se decidió que el partido del Mercedes-Benz Arena podía continuar después de que el resto de su equipo y personal están bien y dieron negativo.

El Stuttgart no confirmó los jugadores que dieron positivo. No obstante, a principios de semana el delantero Sasa Kalajdzic dio positivo y el internacional austríaco seguro, no estará disponible.

La plantilla para el partido contra el Barça estará basada en jugadores Sub-21 del conjunto alemán, con algunos miembros del primer equipo, que abre su temporada en la primera ronda de la Copa de Alemania la próxima semana.