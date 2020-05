Doctor García Cota: "Si hay un contagiado, Sanidad dice que hay que aislar a todos los contactos directos"

ESCUCHA LA ENTREVISTA AL DOCTOR GARCÍA COTA

Hablamos en El Partidazo de COPE con el doctor del Celta y de la selección española, el Doctor García Cota, que nos confirma que en el equipo gallego no ha habido ningún caso: "Tengo contactos diario con los jugadores y ninguno tiene síntomas ni ha estado en contacto con gente que hay dado positivo. En esta primera fase los positivos son más fáciles de gestionar, el único problema es que hubiese muchos casos en un equipo, pero parece improbable".

El doctor reconoció que lo que más le preocupa es que hay cosas que el protocolo de LaLiga no aclara: “Cualquier protocolo de salud es muy difícil que abarque todos los temas que se pueden dar. Hay dos cosas que me gustaría valorar: la información, porque el futbolista debe conocer de primera mano el protocolo y hay preguntas que no sé responder, como si en una concentración un jugador debe hacerse una resonancia pero no se puede salir del hotel; eso no se cuenta. Y se debe tener claro qué se debe hacer si alguien da positivo cuando todo el equipo está entrenando porque se dice que se le aísla pero Sanidad dice que hay que aislar a todos los que estén en contacto con él. Sanidad dice que si da positivo, a los cinco días hay que volver a repetirles el test, entonces el equipo no podría jugar un partido".

Sobre el riesgo que existe, García Cota sabe que es imposible si no se juega: "Riesgo siempre va a existir, nunca va a haber riesgo cero, aunque haya vacuna. Sanidad es el que dice qué se puede hacer y qué no, y si han dicho que se puede es que se puede tolerar la situación".