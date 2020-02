DjMaRiiO, en El Partidazo de COPE: "Gano lo bastante como para que mi madre haya dejado de trabajar"

El popular 'youtuber' DjMaRiiO ha sido noticia esta semana por la entrevista que le ha dado Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aunque el mostoleño confesó que "la entrevista la grabamos en noviembre. Por eso habla de Hazard como que no había arrancado. Es la primera entrevista que hacemos con un proyecto chulo, ojalá salgan más".

DjMaRiiO ya ha hecho vídeos con Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Sobre Guardiola destacó que "se portó muy bien, estuvo muy simpático. Le dije que soy madridista y me jodió la vida con el 2-6".

Tiene 29 años, más de 5 millones de suscriptores y mantiene su canal desde 2007. Gana lo suficiente como para que "mi madre, que era limpiadora, deje de trabajar". Y no sólo es ídolo de escolares y adolescentes de nuestro país: "¡Cuidado también con las discotecas!".

Además, se confesó oyente de COPE: "No es por pelotear, tengo la COPE siempre puesta en el coche. Y me gusta el rollo que tenéis. He visto gente como Maldini, que se está yendo a Youtube y lo está haciendo muy bien. Veo que en Youtube hacéis cositas".