Cristiano: "La diferencia con Messi es que he ganado la 'Champions' con clubes diferentes"

El atacante portugués de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, afirmó que el barcelonista Leo Messi será recordado por "estar siempre arriba" y la gran diferencia entre ambos es que él ha ganado la Liga de Campeones "con clubes diferentes", además de confesar que el entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, le hizo "sentir especial" en su etapa final en el club blanco.

"(Messi) es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo. La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también he ganado la Champions League con clubes diferentes", explicó Cristiano Ronaldo en la serie documental 'The Making Of' de DAZN.

El portugués ahondó en el vinculo que mantiene con la máxima competición continental, recordando que ha sido el máximo artillero de la Champions "seis veces seguidas". "No hay muchos futbolistas que tengan cinco títulos de Champions y por eso creo que me identifico con esta competición", comentó el delantero de Madeira.

Sobre su relación con su último técnico en el Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, Ronaldo aseguró que le hizo "sentir especial". "Él no cambió mi forma de jugar. Seguí siendo el mismo jugador. Obviamente, Zidane me ayudó. Le apreciaba mucho como persona y cuando se convirtió en mi entrenador y lo conocí mejor me hice aún más fan de Zidane. Por cómo es, por cómo habla, por cómo dirige al equipo y por cómo me trató", relató el campeón de la Serie A en su primera temporada en Italia.

Cuestionado sobre uno de sus distintivos como jugador, su gran nivel físico a los 34 años, el ganador de cinco Balones Oro aseveró que "cuesta mucho mantener el nivel y seguir en la cima". "Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo. Lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo", afirmó el luso.

Aún así, Cristiano señaló que su trabajo está enfocado para "conseguir el premio para el equipo, porque los premios en equipo te llevan a los individuales". "Te levantas a diario para entrenar con la meta de conseguir algo, no es solo levantarse para ganar dinero. Dinero no me falta, gracias a Dios. Quiero ganarme un lugar en la historia del fútbol. Ganar cada vez más", apuntó.