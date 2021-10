Conoce la lista completa de los nominados al Balón de Oro

France Football ya ha dado a conocer la lista de 30 jugadores nominados al Balón de Oro. Pedri, Azpilicueta y Gerard Moreno son la representación española en una lista encabezada por Messi, Benzema y Neymar.

Esta es la lista completa:

César Azpilicueta (España, Chelsea)

Nicolo Barella (Italia, Inter de Milán)

Karim Benzema (Francia, Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Italia, Juventus)

Kevin de Bruyne (Bélgica, Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United)

Ruben Dias (Portugal, Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Phil Foden (Inglaterra, Manchester City)

Erling Haaland (Noruega, Borussia Dortmund)

Jorginho (Italia, Chelsea)

Harry Kane (Inglaterra, Tottenham)

N'Golo Kanté (Francia, Chelsea)

Simon Kjaer (Dinamarca, Milan)

Robert Lewandowski (Polonia, Bayern de Múnich)

Romelu Lukaku (Bélgica, Chelsea)

Riyad Mahrez (Argelia, Manchester City)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Francia, PSG)

Leo Messi (Argentina, PSG)

Luka Modric (Croacia, Real Madrid)

Gerard Moreno (España, Villarreal)

Mason Mount (Inglaterra, Chelsea)

Neymar (Brasil, PSG)

Pedri (España, FC Barcelona)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

Raheem Sterling (Inglaterra, Manchester City)

Luis Suárez (Uruguay, Atlético de Madrid)

Find below the 30 nominees for the 2021 #ballondor! ? pic.twitter.com/plB67fipHg