Casemiro: "Pedí más protagonismo a Zidane y me dijo que cuando empezara a jugar no dejaría de hacerlo"

El centrocampista del Real Madrid Carlos Casemiro ha confesado que cuando Zinédine Zidane cogió el banquillo del equipo por primera vez fue a su "despacho" para pedirle más "protagonismo", y él le aseguró que cuando empezase a "jugar" no dejaría de hacerlo, además de afirmar que va a por cada balón como si fuera "un plato de comida".

"Yo me acuerdo que cuando vino 'Zizou', los cinco primeros partidos no jugué con él. Yo me dije: '¿Qué pasa con este? Si hablaba muy bien de mí'. Fui a su despacho. Le dije 'míster, estamos en enero, yo quiero tener protagonismo, quiero jugar'. Y él me dijo 'Case, tú tranquilo, que cuando empieces a jugar no vas a dejar de jugar nunca más'", señaló en una entrevista en el programa 'Universo Valdano' de Movistar+, que se emitirá íntegra el martes a las 23.00 horas.

Además, el internacional brasileño cree que su "agresividad" y su forma de ir a por el balón son sus principales virtudes. "Me da igual que sea el minuto 2 o el minuto 90, yo siempre voy a por un balón como voy a por un plato de comida, como si fuera el último", concluyó.