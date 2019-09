Cañizares, sobre Celades: “Le llega la oportunidad de entrenar al Valencia y pierde todo concepto de honor"

Juanma Castaño habla en El Partidazo de COPE con Santi Cañizares sobre la destitución de Marcelino como entrenador ché y el fichaje de Celades: "Era esperado. Desde que se rompen las relaciones entre Alemany y Lim podía pasar cualquier cosa y Marcelino se quedaba muy desprotegido. A Lim le sobraba Marcelino porque quiere manejar él el equipo. Dice que no confía en la cantera y eso es absurdo, lo importante son los resultados; Lim lo que quiere es que suba su valor en el mercado".

Llevaba dos años contando cosas bonitas del Valencia y si había insultos en las redes llegaban de sus rivales...

Hoy toca contar cosas más feas, y empiezan a llegar de valencianistas...

Es lo que hay y lo asumo, ojalá las cosas vayan bien por muchos motivos... — SANTIAGO CAÑIZARES �� (@santicanizares) September 11, 2019

Sobre la actuación de Marcelino durante el verano y las últimas semanas, criticando al club por su forma de actuar en los fichajes, Cañizares afirma que lo importante es lo que ha conseguido con el club, clasificado para la Champions League y actual campeón de Copa del Rey tras ganar en la final al Barcelona: "Ha cumplido con todos los objetivos y los ha superado. Es un atropello tremendo prescindir de él porque no hay mejores entrenadores y porque ha demostrado poder conseguir objetivos que parecían inalcanzables".

El ex portero valencianista también ha criticado la forma de actuar de Celades, el sustituto de Marcelino en el banquillo y las dificultades que tendrá por el apoyo de los jugadores a Marcelino: "La frase de Celades: 'A los entrenadores les salvan los resultados' es desafortunada y ridícula. Es un chico formado en las selecciones inferiores y no tenía opciones de entrenar. Necesitaba firmar un contrato y si te llega la oportunidad de entrenar al Valencia pierde todo concepto de honor y de ética porque es la oportunidad con la que siempre has soñado. No sabe dónde se mete, tiene un equipo distraído y avergonzado del club donde está, eso hace que el compromiso descienda. Celades viene con unas premisas: Ferrán y Kangin Lee tienen que tirar para arriba, y las alineaciones van a ser ellos dos y nueve más, porque ese es el deseo de Peter Lim".