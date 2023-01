Scaloni, ante la opción de ser comentarista de 'Tiempo de Juego': "Os escucho siempre, estaría encantado"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se pasó este sábado por los micrófonos de 'Tiempo de Juego' durante el descanso del encuentro entre el Mallorca y el Valladolid donde realizó el saque de honor antes del encuentro.

Scaloni confesó que escucha 'Tiempo de Juego' y aseguró que no le importaría ser comentarista del programa: "Los escucho siempre, estaría encantado de comentar con ustedes".

El reciente campeón del mundo en Qatar confesó que no acaba de asimilar lo que ha ocurrido: "No soy consciente todavía al cien por cien de la magnitud y cogeremos dimensión más adelante" y añadió: "A mí me ha parado la gente de otras países que les emocionó que ganara Argentina".

"Yo vivo en un pueblo pequeño, en el centro del país, poco conocido y mi casa fue una locura todos los días, mis padres, mis hermanos...fue un lindo momento que lo culminamos de la mejor manera", señaló Scaloni sobre cómo fue su vuelta a Argentina.

Locura en un país que se vio durante las celebraciones de la tercera estrella mundial: "Estábamos necesitados y dentro de la locura fue bastante civilizado al estar 5-6 millones de personas en la calle" y dejó una reflexión sobre la importancia del fútbol: "El fútbol tiene esto, no entiende de colores, de la gente...".

Scaloni también analizó lo que es entrenar a jugadores como Leo Messi, mejor jugador del Mundial: "Entrenar a los mejores jugadores es fácil si se sienten cómodos dentro de la cancha y él se sintió cómodo al igual que tantos otros".

Dentro de esos jugadores destacan las irrupciones de Enzo Fernández o de McAllister entre otros y Scaloni también habló de ellos: "Han demostrado que tienen nivel dentro de un equipo y pueden ser buenos si el equipo responde".

FUTURO EN EL DEPORTIVO

Como ya confirmó en la entrevista en Tiempo de Juego horas después de levantar la Copa del Mundo con Argentina, Scaloni volvió a dejar clara su intención de entrenar al Dépor en algún momento, y aunque espera que sea con el equipo coruñés en otra categoría, no le importaría hacerlo en la actual al igual que ha hecho Lucas Pérez.

Ante su futuro en los banquillo, Scaloni apuntó que "estoy en el lugar soñado para cualquier argentino" y preguntado por la posibilidad de ir a la Premier agregó que el dinero no es un problema y por ello su intención es seguir siendo seleccionador argentino.