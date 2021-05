Busquets sufre una fisura maxilar y progresa favorablemente

El centrocampista del Barcelona Sergio Busquets, que este sábado fue trasladado al hospital para someterse a pruebas médicas tras recibir un golpe en la cabeza en la primera mitad del partido contra el Atlético de Madrid, tiene una fisura maxilar, según informó el club catalán.

Busquets, que "progresa favorablemente" según el parte médico, sufre concretamente "una contusión facial con fisura maxilar superior" y su evolución marcará su disponibilidad para los próximos partidos.

MEDICAL NEWS | Sergio has a facial contusion with an upper maxilla fracture and is progressing favorably. His recovery will determine his availability. pic.twitter.com/meltM8XvMw