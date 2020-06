Bruno Soriano, en El Partidazo de COPE: "Mi peor momento de la semana era ver los partidos desde el palco"

Tres años, un mes y un día después, el jugador del Villarreal Bruno Soriano volvió a sentirse futbolista. El jugador reapareció tras una larguísima lesión durante la cual, todo tipo de sensaciones y pensamientos pasaron por su cabeza.

Tras disputar unos minutos del Villarreal - Sevilla este lunes, Bruno atendió la llamada de El Partidazo de COPE: "Hoy estaba más tenso de lo normal, pero luego se pasa todo. He intentado mentalizarme desde el calientamiento para jugar a tope y me he encontrado bien", comentó.

Ha sido un lunes de emociones: "Sí, sí me he emocionado", reconoció ante Juanma Castaño. "El momento de la entrevista post-partido no sabía ni dónde estaba ni qué decir, estaba en mis cosas, y cuando he entrado al vestuario y estaban todos mis compañeros coreando mi nombre y aplaudiendo, ha sido un gesto que no voy a olvidar... Y ahora me estoy emocionando porque son gestos que quedan para siempre".

Sí, ganar es muy importante, pero que tu gente te reciba así... ��



¡Te lo mereces, capitán ��!



Así ha sido la ovación que se ha llevado Bruno Soriano en el vestuario tras su esperado regreso. #VuelveBruno



���������������������������� pic.twitter.com/Lr78w5EY9P — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 22, 2020

Bruno Soriano: "Pensé en tirar la toalla"

"Aunque no al principio, pero sí pensé en tirar la toalla. Lo más duro es querer estar con los compañeros y no poder, o resentirte, volver a hacerte daño… Son golpes que tienes que superar, y hay días que llegas a casa y piensas en dejarlo y empezar otra etapa", reconoció Bruno a quien los médicos o los fisios nunca llegaron a recomendar su retirada del fútbol profesional.

Otro de sus momentos más difíciles y más tristes era ver a sus compañeros desde la grada: "Me ponía bastante triste viendo jugar a mis compañeros, era el peor momento de la semana, ver los partidos desde el palco. Tener que subirte arriba, saber que al día siguiente no puedes entrenarte… Son un cúmulo de cosas que al final he afrontado y se sale", comentó aliviado.

Uno de sus puntos de apoyo dentro del vestuario ha sido Santi Cazorla: "Santi es Santi y yo soy yo, cada uno teníamos una cosa. Santi es un crack y me ha ayudado mucho".

Y dejó un titular más, con respecto a su futuro más inmediato: "Lo tengo claro y decidido, pero prefiero primero comentarlo con mi presidente y con el club", finalizó.

· Repasa el directo del Villarreal, 2 - Sevilla, 2