Bruno Soriano: "He llegado a pensar que lo mejor era no seguir, pero hoy me voy muy contento"

Bruno Soriano volvió tras más de tres años de ausencia y de lucha por recuperarse de una larguísima lesión. Su emoción era visible en el micrófono de Movistar, al término del Villarreal, 2 - Sevilla, 2: "La afición, mi familia, todo el personal del club... Todos han estado ahí. He vivido momentos muy duros y he llegado a pensar que lo mejor era no seguir. Son muchas decepciones muy seguidas, son tres años. Ha sido difícil, pero muy contento hoy. Intentaré hasta el final ayudar a mi equipo, como si son ratos de cinco minutos. Hoy he intentado dar lo máximo, enchufado desde el principio y sin ninguna molestia".