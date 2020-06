Borja Iglesias se pinta las uñas de negro contra el racismo

El delantero centro del Betis Borja Iglesias se ha pintado las uñas de negro como expresión de protesta contra el racismo y la homofobia, según explica el punta gallego en su cuenta de twitter.

Te lo explico yo, que no hay problema.

Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia.

Además tengo que admitirte que me gustan.