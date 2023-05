Bori Fati, sobre si Ansu se va a quedar en el Barça: "Sí, segurísimo"

Mientras se disputaba el Barcelona - Osasuna en el Camp Nou, partido de la 33ª jornada de LaLiga Santander, el padre de Ansu Fati, Bori FAti, se reunía con el agente de su hijo, Jorge Mendes, que este martes llegaba a Barcelona para negociar su futuro en el club azulgrana.

A la salida de la reunión, los periodistas le preguntaron a Bori sobre si su hijo se quedaría en el Barcelona, a lo que repondió "Sí, segurísimo. Estamos muy contentísimos", imagen que captaba el periodista de Relevo Toni Juanmartí.





El futuro de Ansu Fati, en el aire

El delantero culé, internacional con España, no está gozando del protagonismo que posiblemente se podía esperar bajo la tutela de Xavi. Esta temporada ha disputado 30 partidos de LaLiga, pero 19 de esos encuentros han sido saliendo desde el banquillo, sin ser un jugador tan decisivo en el once del Barça. Por esta razón, Helena Condis informaba este martes por la mañana del viaje de Mendes a la ciudad Condal con la idea de negociar una posible salida del jugador, aunque Ansu siempre ha manifestado que no quiere marcharse del club azulgrana.

El padre de Ansu Fati ya manifestó en la entrevista que le hizo Juanma Castaño en El Partidazo de COPE que él quería que su hijo se marchase a otro equipo por las pocas oportunidades que le estaba dando Xavi Hernández, aunque también dejó claro que su hijo solo pensaba en triunfar en el club azulgrana.

Las palabra de Bori Fati en El Partidazo de COPE

Bori Fati afirmó en COPE que "Xavi es entrenador, es buen tío. Xavi le puso a Ansu un trabajo específico y le está ayudando". Sin embargo, que Ansu Fati esté contando tan poco para Xavi es algo que a Bori Fati mantiene bastante enfadado "como padre": "Como padre estoy enfadado, sí, como cualquier padre. Porque ver a Ansu poco tiempo te cabrea un poquito".

Juanma Castaño le preguntó si ve a su hijo fuera del Barça si el cuerpo técnico sigue sin contar con él: "En el Barça me dicen que han apostado mucho por Ansu, eso me lo dicen claro. Cuando me senté con Jorge Mendes (su representante), lo primero que me dice es que Ansu quiere quedarse y va a seguir jugando en el Barcelona. Pero yo como padre pensaba otra cosa, y Ansu no está de acuerdo con eso. Ansu tenía ofertas y Bartomeu no quiso escucharlas. Si él sigue aquí, yo me voy a Sevilla", sentenció.

"Por Ansu, sí, creo que se quedaría. Tiene un contrato, aunque depende de lo que piense el Barça. Pero si es por mí, yo quiero ver a Ansu triunfar porque es un tío que viene para triunfar".